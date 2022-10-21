Виконуйте ці прості правила і надовго забудете про біль в спині

Постава - звичка тримати своє тіло у звичайному стані у стані спокою та у русі. Формування правильної постави – складний та довгий процес.

І щоб навчитися тримати поставу правильно та уникнути проблем зі спиною, потрібно виконувати ці правила:

1. Виконуйте вправи для зміцнення м'язів всього тіла

2. Правильно сидіть за столом. Особливо це важливо, якщо ви працюєте за комп'ютером багато годин поспіль.

3. При перенесенні важких речей обов'язково навчитеся рівномірно розділяти навантаження. Не намагайтеся хапати коробки однією рукою або ставити їх на одне плече – робіть усе двома руками.

4. Не носіть сумку, портфель, рюкзак на одному плечі - згодом відбудеться перекіс і одне плече стане нижче за інше.

5. Спіть на ортопедичному матраці та позбавтеся високої подушки. Якщо немає ортопедичного матраца, стежте, щоб поверхня на ліжку не перетворювалася на яму для вашої спини й була рівна.

6. Сидіть із максимальною випрямленою спиною.

Дуже важливо уникати незручних поз.

Кожні 15 хвилин потрібно змінювати позу, рухати руками та ногами, потягуватися.

Хоча б раз на 40-60 хвилин вставайте і ходіть - хоч би від столу до дверей і назад.

7. Стояти або виконувати роботу стоячи потрібно також з максимально випрямленою спиною. Після тривалого стояння обов'язково потрібно полежати, щоб розвантажити хребет.