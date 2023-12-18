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Виконавиця хіта "Танцюю гопака" вперше стала мамою: зворушливі фото з пологового

Юлія Лущинська (фото: facebook.com/julialushchinska)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Юлія Лущинська, яка минулого року прославилася завдяки пісні "Я танцюю гопака", вперше стала мамою. Відповідними світлинами вона поділилась у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Юлія Лущинська народила дитину

Артистка повідомила прихильникам, що у неї народилася донечка. Вага дівчинки 3500 кг, а зріст - 54 см.  

Ім'я крихітки молоді батьки поки не стали розголошувати. 

Юлія Лущинська вперше стала мамою (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Привіт, наша донечко. 16.12.2023 о 17.55 з'явився наш Всесвіт. 3500 кг. 54 см", - підписала знімок Юлія.

На першій світлині виконавиця тримає малюка на руках, а поряд з нею її чоловік, обличчя якого вона прикриває рукою.

На другому фото зображені руки обранця дівчини, які ніжно тримають ніжки донечки.

Юлія Лущинська вперше стала мамою (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Зазначимо, що Юлія Лущинська - співачка та автор пісень.

Телеглядачам вона відома як учасниця шоу "Х-фактор 9" та "Караоке на майдані".

У цьому році випустила трек "Танцюю гопака", який завірусився в TikTik, піднявши хвилю хейту.

На момент написання новини відео з піснею на YouTube переглянуло понад 754 тисячі користувачів.

 

Нещодавно ми розповідали, що відома американська співачка виходить заміж.

Також Григорій Решетник відверто сказав, чи думав він про розлучення з дружиною.

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