Виконавиця хіта "Танцюю гопака" вперше стала мамою: зворушливі фото з пологового

Юлія Лущинська народила дитину

Артистка повідомила прихильникам, що у неї народилася донечка. Вага дівчинки 3500 кг, а зріст - 54 см.

Ім'я крихітки молоді батьки поки не стали розголошувати.

Юлія Лущинська вперше стала мамою (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Привіт, наша донечко. 16.12.2023 о 17.55 з'явився наш Всесвіт. 3500 кг. 54 см", - підписала знімок Юлія.

На першій світлині виконавиця тримає малюка на руках, а поряд з нею її чоловік, обличчя якого вона прикриває рукою.

На другому фото зображені руки обранця дівчини, які ніжно тримають ніжки донечки.

Юлія Лущинська вперше стала мамою (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Зазначимо, що Юлія Лущинська - співачка та автор пісень.

Телеглядачам вона відома як учасниця шоу "Х-фактор 9" та "Караоке на майдані".

У цьому році випустила трек "Танцюю гопака", який завірусився в TikTik, піднявши хвилю хейту.

На момент написання новини відео з піснею на YouTube переглянуло понад 754 тисячі користувачів.