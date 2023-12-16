Григорій Решетник відверто сказав, чи думав він про розлучення з дружиною

Відомий український ведучий Григорій Решетник сказав, чи думав він колись про розлучення зі своєю дружиною Христиною. Шоумен не став приховувати правду.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Решетник розповів під час інтерв'ю, яке для YouTube-каналу Слави Дьоміна давала його обраниця.

Чому ведучий не хоче думати про розлучення

Як виявилося, під час сварок він та його дружина можуть говорити про розрив стосунків. Втім, усе це відбувається лише через високий градус напруги.

"Ми можемо, коли сваримося, щось сказати на емоціях. Але я забороняю собі, як творчій людині, далі візуалізувати. Нє, мабуть, на одинці кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях. Але складно уявити, все одно", - зізнався Решетник.

Решетник та його дружина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Втім, ведучий не виключає, що колись його дружина може сказати, що хоче розлучення. А сам він запевняє, що ніколи не хоче втратити свою обраницю.

"Та звичайно, ми дорослі люди. Виростуть діти, Христина скаже мені "до побачення-телебачення"... А я ні. Я їй сказав і завжди кажу, що Бог коли розподіляв якості для жінки, то він орієнтувався на якості моєї дружини, це не пафосні слова, я не знайду кращих, не шукаю", - заявив Решетник.

Окрім цього, ведучий не став приховувати, що він "взагалі не готовий усе перекреслити". Сама ж дружина Решетника про те, чи думала вона про розлучення, не розповіла.