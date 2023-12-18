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Исполнительница хита "Танцую гопака" впервые стала мамой: трогательные фото из роддома

Юлия Лущинская (фото: facebook.com/julialushchinska)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Юлия Лущинская, которая в прошлом году прославилась благодаря песне "Я танцую гопака", впервые стала мамой. Соотвестующими фотографиями она поделилась в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Юлия Лущинская родила ребенка

Артистка сообщила поклонникам, что у нее родилась дочь. Вес девочки 3500 кг, а рост - 54 см.

Имя крохи молодые родители пока не стали разглашать.

Юлия Лущинская впервые стала мамой (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Привет, наша доченька. 16.12.2023 в 17.55 появилась наша Вселенная. 3500 кг. 54 см", - подписала снимок Юлия.

На первой фотографии исполнительница держит малыша на руках, а рядом с ней ее муж, лицо которого она прикрывает рукой.

На втором фото изображены руки избранника девушки, которые нежно держат ножки дочери.

Юлия Лущинская впервые стала мамой (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Отметим, что Юлия Лущинская - певица и автор песен.

Телезрителям она известна как участница шоу "Х-фактор 9" и "Караоке на майдане".

В этом году выпустила трек "Танцую гопака", который завирусился в TikTik, подняв волну хейта.

На момент написания новости видео с песней на YouTube посмотрело более 754 тысяч пользователей.

 

Недавно мы рассказывали, что известная американская певица выходит замуж.

Также Григорий Решетник откровенно сказал, думал ли он о разводе с женой.

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