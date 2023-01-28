Викликає злоякісні пухлини та набряк мозку: в Україну завезли небезпечний арахіс

Йдеться про арахіс, який експортується з Єгипту та потрапляє в Україну через територію Польщі.

Як зазначається, одеські фахівці Держпродспоживслужби отримали інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) про виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G2) G2) у такому арахісі у шкаралупі.

Яка марка та "прописка" небезпечного товару

Експортер з Єгипту: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt.

Польський імпортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland.

Одержувач в Україні: ТзОВ "ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН", (вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78100).

Де можуть продавати арахіс

Держпродспоживслужба в Одеській області попереджає про можливість реалізації такого товару на території регіону.

Операторів ринку закликають вилучити небезпечний арахіс з обігу та поінформувати про виявлену невідповідність ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, як це передбачено законом.

Чим небезпечна речовина Афлатоксин-В1

Вона отруйна як людей, так тварин. Вирізняється деякими видами мікроскопічних цвілевих грибів.

Афлатоксин-В1 викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет.

При сильному отруєнні речовиною можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.