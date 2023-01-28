Вызывает злокачественные опухоли и отек мозга: в Украину завезли опасный арахис

Речь идет об арахисе, который экспортируется из Египта и попадает в Украину через территорию Польши.

Как отмечается, одесские специалисты Госпродпотребслужбы получили информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) о выявлении превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2, G2) G2) в таком арахисе в скорлупе.

Какая марка и "прописка" опасного товара

Экспортер из Египта: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt.

Польский импортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland.

Получатель в Украине: ООО "ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН" (ул. 13-Г, г. Городенко, Ивано-Франковская обл., 78100).

Где могут продавать арахис

Госпродпотребслужба в Одесской области предупреждает о возможности реализации такого товара на территории региона.

Операторов рынка призывают изъять опасный арахис из обращения, и проинформировать об обнаруженном несоответствии ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, как это предусмотрено законом.

Чем опасно вещество Афлатоксин-В1

Оно ядовито как для людей, так и для животных. Выделяется некоторыми видами микроскопических плесневых грибов.

Афлатоксин-В1 вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет.

При сильном отравлении веществом возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.