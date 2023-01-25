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Печиво із речовиною, що викликає параліч, добралось до Києва: як воно виглядає

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Середа 25 січня 2023 15:23
Печиво із речовиною, що викликає параліч, добралось до Києва: як воно виглядає Як виглядає небезпечне печиво (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На Київщині застерігають людей від покупок румунського печива, що має у складі небезпечну речовину акриламід. Вона здатна викликати параліч і отруєння. Ймовірно, цей продукт уже продають у столичних магазинах.

Про те, що відомо про це печиво та як його впізнати на прилавках, розповідаємо у матеріалі нижче.

Що відомо про небезпечне печиво

"Високий вміст хімічної сполуки, яка є небезпечною для життя і здоров’я людини, особливо дитини, виявлено в румунському печиві. Ця продукція завезена в Україну і може продаватися на території Київщини", - йдеться у повідомленні одного із Telegram каналів.

Напередодні, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомило у Facebook, що у румунському печиві виявили високий вміст акриламід. Продукт виготовлений компанією Ro Star S.A., Romania. Його експортували з Польщі до України.

Оскільки це печиво може зашкодити здоров’ю людей, Держпродспоживслужба вимагає від продавців вилучити його з обігу.

Також громадян закликають повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби за тел.: (0342) 511389, 511392 або звертатися до територіальних управлінь, у разі виявлення цього продукту у продажу.

Печиво із речовиною, що викликає параліч, добралось до Києва: як воно виглядаєОсь такий вигляд має упаковування небезпечного печива (фото: Telegram)

Як це печиво може нашкодити здоров'ю

Речовина акриламід проявляє сильні нейротоксичні властивості. Ознаки отруєння цією сполукою з'являються лише через тиждень.

Характерними симптомами є посилене потовиділення на руках і ногах, оніміння або навіть параліч кінцівок. У випадку контакту акриламіду з очима відбувається ураження кон'юнктиви та пошкоджується рогівка ока.

Вдихання пари або пилу цієї сполуки може призвести до серйозного ураження нервової системи.

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