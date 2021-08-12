В Украине появились опасные сладости: в составе нашли смертельные вещества

В Украине обнаружили опасные сладости. В составе лакомства найдены генетически модифицированные вещества и смертельно опасные добавки.

Об этом сообщается в управление Госпродпотребслужбы .

По словам специалистов, в кондитерских изделиях m&m’s были обнаружены несанкционированные генетически модифицированная рисовая мука (p35S, tNos). Эти конфеты были экспортированы в Украину из Франции. Производитель: Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex.

В Госпродпотребслужбе предупредили операторов рынка о выполнении обязательств по статье 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях о безопасности и качества продуктов питания" и потребовали немедленно изъять сладости из оборота и письменно сообщить в соответствующие органы в указанный срок – 2 рабочих дня.

Кроме того, опасные вещества были обнаружены в мороженом Mars Wrigley Confectioner (Snickers, Bounty, Twix), которое производится во Франции, а завозится в Украину из Румынии.

В составе этого мороженого обнаружена добавка-стабилизатор в виде этиленоксида – вещества, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов. Для организма человека это вещество очень опасно и может вызвать очень тяжелые пищевые отравления.

Первые признаки отравления этим органическим химическим веществом – сильная головная боль, одышка, тошнота и рвота.