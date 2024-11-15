"Викликає сонливість": ось що потрібно дати дітям їсти ввечері, щоб вони краще спали

Що дати їсти дітям перед сном

"Те, що ваша дитина їсть перед сном, також може вплинути на те, чи буде вона добре або погано спати. Такі продукти, як вівсяне печиво, банани та молоко, містять амінокислоту під назвою триптофан. Це викликає сонливість і, отже великі шанси швидше заснути", - зазначила експерт.

До того ж продукти, багаті триптофаном, допомагають дітям відчувати сонливість, тому давати таку їжу потрібно приблизно за годину до сну. До того чашка теплого молока може бути чудовим варіантом разом із вівсяним печивом або бананом.

Сон - це не тільки час, коли дитина відновлює свою енергію і силу, щоб досліджувати цей світ далі, коли прокинеться. Це також не просто час, щоб відпочити або "свій час" для батьків.

Під час сну мозок працює інтенсивно, удосконалює, систематизує інформацію та закріплює накопичений досвід. Також під час сну гіпофіз вивільняє гормон росту (соматотропін), необхідний для гармонійного розвитку тіла дитини та збільшення її ваги та росту.