"Вызывает сонливость": вот что нужно дать детям есть вечером, чтобы они лучше спали

Что дать есть детям перед сном

"То, что ваш ребенок ест перед сном, также может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать. Такие продукты, как овсяное печенье, бананы и молоко, содержат аминокислоту под названием триптофан. Это вызывает сонливость и, следовательно, большие шансы быстрее уснуть", - отметила эксперт.

К тому же продукты, богатые триптофаном, помогают детям чувствовать сонливость, поэтому давать такую пищу нужно примерно за час до сна. К тому же чашка теплого молока может быть отличным вариантом вместе с овсяным печеньем или бананом.

Сон - это не только время, когда ребенок восстанавливает свою энергию и силу, чтобы исследовать этот мир дальше, когда проснется. Это также не просто время, чтобы отдохнуть или "свое время" для родителей.

Во время сна мозг работает интенсивно, усовершенствует, систематизирует информацию и закрепляет накопленный опыт. Также во время сна гипофиз высвобождает гормон роста (соматотропин), необходимый для гармоничного развития тела ребенка и увеличения его веса и роста.