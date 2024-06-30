Преподаватель по вокалу раскрыла правду о пении Златы Огневич: "Надеюсь, никто не обидится" (видео)

Певица Злата Огневич выпустила немало популярных песен и не стесняется петь вживую. А теперь ее творчество решил "разобрать" эксперт. Преподаватель по вокалу Юлия Юрченко проанализировала умение и репертуар артистки, чтобы дать свой "вердикт".

Как Огневич поет вживую

Так, преподавательница показала архивные выступления Огневич и проанализировала, как менялся ее вокал. По словам Юрченко, у артистки действительно крутые выступления, в которых она демонстрирует силу голоса, но сейчас таких песен немного.

"Вы просто послушайте как она поет вживую, какая у нее сильная и мощная джазовая база, филигранно поет, есть все техники. Я не знаю, почему она поет такие песни. Я не знаю. Вот "Буревіями" - да, для меня это было просто в сердце", - признается преподавательница.

"Я надеюсь, что никто не обидится на меня, но вот такой джазочик, где много мелизмов, много техник. Это же просто, я не знаю, это вершина мастерства и это очень классно. Она это умеет петь и, пожалуйста, Злата, пойте нам этого больше", - добавляет она.

Юрченко рассказала, что Огневич удачно пользуется разными техниками вокала, умеет выполнять сложные "фишки". Но певица редко выбирает сложные песни, в которых могла бы показать все свои "джазовые приемчики".

"Я бы тогда Злату слушала постоянно, потому что мне как музыканту действительно не хватает вот именно такого репертуара, именно таких песен. Сейчас у нас песни, знаете, три ноты, два прихлопа, три притопа", - отмечает Юлия.

Что думают комментаторы

Под видео мнения пользователей разделились. Одни пишут, что им все равно очень нравятся песни Огневич, а другие отмечают, что тоже хотели бы услышать что-то "интереснее". В частности, пользователи оставили следующие слова: