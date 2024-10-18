Викладачка вокалу, мама і бабуся: як сьогодні виглядає колишня дружина Іво Бобула Лілія Сандулесу (фото)
Лілія Сандулесу - 66-річна українська виконавиця, відома виконанням хітів у дуеті зі своїм колишнім обранцем Іво Бобулом.
Чим сьогодні живе та як виглядає народна артистка України - читайте детально в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Кар'єра Лілії Сандулеси
Професійним вокалом вона почала займатися у 1977 році - в Чернівецькій філармонії у ВІА "Жива вода". Потім деякий час працювала з Олександром Сєровим, з яким також мала стосунки. У 1984 році виконавицю запросили виступати у Київському Мюзик холі, де вона отримала можливість регулярно записуватися на радіо.
У 1988 році артистка повернулася на рідну Буковину та почала виступати з власним гуртом "Селена".
З Іво Бобулом Сандулеса об'єдналася у 1992 році. Їхні найвідоміші композиції - "А липи цвітуть" та "Берег любові". Разом вони багато виступали за кордоном та випустили спільну платівку "Берег любові".
Іво Бобул і Лілія Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ua)
Про припинення творчої та особистої співпраці Бобул і Сандулесу повідомили через 10 років, у 2002 році.
Після цього Сандулесу презентувала компакт-диск під назвою "Співає Лілія Сандулесу". На початку 2006 року співачка повернулася у своє помешкання в Чернівцях.
Соцмережі Лілії Сандулеси
У блозі в Instagram зірка презентує себе як "співачку, викладачку вокалу, чудову маму та бабусю", і такий опис дозволяє зрозуміти рід її діяльності нині.
На сторінці Лілії можна знайти фото з відомими колегами, архівні кадри з виступів та особисті знімки. Однак фотоконтенту у соцмережах Сандулеси не так вже й багато. Деякі з її знімків ви можете побачити на цій сторінці.
До слова, наприкінці грудня Бобул і Сандулеса вперше після гучного розриву повідомили про возз'єднання та намір знову вийти на одну сцену. Колишнє подружжя організувало спільний тур українськими містами, який продовжується і зараз.
"Возз'єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!" - писали ЗМІ.
Особисте життя Лілії Сандулеси
Лілія, як відомо, була третьою дружиною Іво Бобула. Після розставання співак заявляв, що практично не підтримує зв'язку з нею і не знає, чим вона займається. Також торік він зазначав, що їхнє розлучення сталося через несумісність характерів.
Наразі Іво одружений вчетверте, і разом зі своєю обраницею Наталею виховує сина Дмитра. Хрещеним батьком хлопця є другий президент України Леонід Кучма.
Що стосується Сандулеси, то вона казала, що була у шлюбі шість разів, чотири з яких - офіційно. Вперше знаменитість пішла під вінець у 16 років і через рік народила сина Івана. Тривалий час Лілія зустрічалася з російським виконавцем Олександром Сєровим.
Кадри з соцмереж Лілії Сандулеси (фото: instagram.com/liliyasandulesa)
Дискографія Лілії Сандулеси виглядає наступним чином:
- "Спочатку ти" (1987)
- "Берег любові"
- "З любов’ю…" (2000)
- "Solo Tu" (2002)
- "Співає Лілія Сандулеса" (2004)
- "Завжди ваша" (2020)
- "Я у твоїх руках" (2020)
- "Невидані пісні" (2020)
Кадри Сандулеси з колегами (фото: instagram.com/liliyasandulesa, facebook артистки)
Тим часом син Григорія Чапкіса показав 16-річного онука хореографа.
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Для написання матеріалу були використані джерела: соцмережі Сандулеси, інформація про неї зі сторінки Wikipedia, публікація Telegram-каналу "Музвар".