Викладачка вокалу, мама і бабуся: як сьогодні виглядає колишня дружина Іво Бобула Лілія Сандулесу (фото)

Чим сьогодні живе та як виглядає народна артистка України - читайте детально в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар'єра Лілії Сандулеси

Професійним вокалом вона почала займатися у 1977 році - в Чернівецькій філармонії у ВІА "Жива вода". Потім деякий час працювала з Олександром Сєровим, з яким також мала стосунки. У 1984 році виконавицю запросили виступати у Київському Мюзик холі, де вона отримала можливість регулярно записуватися на радіо.

У 1988 році артистка повернулася на рідну Буковину та почала виступати з власним гуртом "Селена".

З Іво Бобулом Сандулеса об'єдналася у 1992 році. Їхні найвідоміші композиції - "А липи цвітуть" та "Берег любові". Разом вони багато виступали за кордоном та випустили спільну платівку "Берег любові".

Іво Бобул і Лілія Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ua)

Про припинення творчої та особистої співпраці Бобул і Сандулесу повідомили через 10 років, у 2002 році.

Після цього Сандулесу презентувала компакт-диск під назвою "Співає Лілія Сандулесу". На початку 2006 року співачка повернулася у своє помешкання в Чернівцях.

Соцмережі Лілії Сандулеси

У блозі в Instagram зірка презентує себе як "співачку, викладачку вокалу, чудову маму та бабусю", і такий опис дозволяє зрозуміти рід її діяльності нині.

На сторінці Лілії можна знайти фото з відомими колегами, архівні кадри з виступів та особисті знімки. Однак фотоконтенту у соцмережах Сандулеси не так вже й багато. Деякі з її знімків ви можете побачити на цій сторінці.

До слова, наприкінці грудня Бобул і Сандулеса вперше після гучного розриву повідомили про возз'єднання та намір знову вийти на одну сцену. Колишнє подружжя організувало спільний тур українськими містами, який продовжується і зараз.

"Возз'єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!" - писали ЗМІ.

Особисте життя Лілії Сандулеси

Лілія, як відомо, була третьою дружиною Іво Бобула. Після розставання співак заявляв, що практично не підтримує зв'язку з нею і не знає, чим вона займається. Також торік він зазначав, що їхнє розлучення сталося через несумісність характерів.

Наразі Іво одружений вчетверте, і разом зі своєю обраницею Наталею виховує сина Дмитра. Хрещеним батьком хлопця є другий президент України Леонід Кучма.

Що стосується Сандулеси, то вона казала, що була у шлюбі шість разів, чотири з яких - офіційно. Вперше знаменитість пішла під вінець у 16 років і через рік народила сина Івана. Тривалий час Лілія зустрічалася з російським виконавцем Олександром Сєровим.

Кадри з соцмереж Лілії Сандулеси (фото: instagram.com/liliyasandulesa)

Дискографія Лілії Сандулеси виглядає наступним чином:

"Спочатку ти" (1987)

"Берег любові"

"З любов’ю…" (2000)

"Solo Tu" (2002)

"Співає Лілія Сандулеса" (2004)

"Завжди ваша" (2020)

"Я у твоїх руках" (2020)

"Невидані пісні" (2020)

Кадри Сандулеси з колегами (фото: instagram.com/liliyasandulesa, facebook артистки)