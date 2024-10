Син Григорія Чапкіса показав 16-річного онука хореографа: який вигляд він має зараз (фото)

Так, Грег опублікував серію знімків, на яких юнак зображений в різні періоди життя.

Можна помітити, що Ніколя помітно подорослішав за останній час. Він відростив вуса та волосся.

"З днем народження, Ніколя. Я так тебе люблю! Неймовірно, як швидко ти ростеш, і я так пишаюся тим, яким чудовим юнаком ти стаєш. Сподіваюся, у тебе був найкращий 16-й день народження", - написав він.

Грег Чапкіс з сином Ніколя (фото: instagram.com/gregchapkis)

Що відомо про сина Григорія Чапіса

Григорій Чапкіс-молодший, він же Грег, є другим синомнародного артиста України Григорія Чапкіса. У нього є старша сестра Лілія Чапкіс, яка також займається танцями і наразі розвиває свою кар'єру в Італії.

Як згадувалося раніше, більшу частину свого свідомого життя Грег провів у Каліфорнії (США), де брав участь у великих талант-шоу, таких як *So You Think You Can Dance* та "America's Got Talent". Згодом він відкрив велику школу танців і став відомим майстром у сфері хіп-хопу.

Грег Чапкіс (фото: instagram.com/gregchapkis)

Сьогодні в США Грег не тільки домігся успіху як танцюрист, а й став постановником масштабних шоу. Серед його проектів - перформанси американської поп-зірки Кеті Перрі, а також роботи з хітмейкером Daddy Yankee і безліч програм для місцевих колективів і виконавців.

В Україні хореограф з'являється нечасто. В одному зі своїх інтерв'ю Грег зазначив, що вважає свого батька легендою, який заклав основи танцювальної культури в СНД. Своєю чергою, син артиста намагається не відставати в США і сподівається, що його діти продовжать цю чудову сімейну традицію.

Що стосується особистого життя, син Григорія одружений з жінкою на ім'я Ембер.

Вона є правою рукою Грега та допомагає йому у розвитку школи Chapkis Dance. У подружжя є двоє дітей - 16-річний Ніколя та 8-річний Максим.

Дружина Грега Чапкіса з дітьми ​​​​​​​(фото: instagram.com/gregchapkis)

Коли не стало Григорія Чапкіса

Маестро пішов із життя 13 червня 2020 року. Йому було 92. Хореограф переніс коронавірус, після чого довго страждав від його наслідків. У 2020 році його госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

Зірку шоу "Танці з зірками" виписали, але всього за тиждень він знову опинився в лікарні. Захворювання продовжували переслідувати Чапкіса, і він знову потрапив у клініку.

Цього разу в нього були проблеми з ногами і спиною. За словами Грега, у момент його смерті поруч перебували донька Лілія та дружина Міла.

Григорій Чапкіс (фото: пресслужба 1+1)