"Ніхто цього не очікував". Іво Бобул возз’єднався з третьою дружиною після 20 років розлуки

Легенди української естради, Іво Бобул та Лілія Сандулесу, вперше після гучного розриву у 90-х вийдуть на одну сцену.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Музвар" .

Що відомо

Повідомляється, що колишнє подружжя організовує спільний тур містами України. Їхній гучний камбек відбудеться у наступному році.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ua)

"Возз'єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!", - ідеться у повідомленні.

"Ба більше, окрім спільного сольника в Палаці "Україна" буде і тур містами України. Наш інсайдер повідомляє, що гучний камбек запланований на 2024 рік", - повідомляє Музвар.

До слова, ні Бобул, ні Сандулеса поки не коментували цю інформацію.

Для довідки

Іво і Лілія, яка стала третьою дружиною виконавця, прожили разом десять років і розлучилися у 2002-у.

Пара виступала дуетом, виконуючи популярні пісні, включно з "А липи цвітуть" і "Берег любви".

У грудні 2022 року Бобул заявив, що майже не підтримує зв'язок із Сандулесою і навіть не знає, де вона проживає.

У листопаді 2023-го, коментуючи свій шлюб із Лілією, артист зазначив, що причиною їхнього розлучення стала несумісність характерів.

"Вона сильна жінка, а я не з тих, хто легко поступається. Я намагався вирішити конфлікти, але це не вдавалося", - ділився Бобул.

Зараз артист вчетверте одружений і разом із дружиною Наталею виховує свого сина Данила, хрещеним батьком якого вважається другий президент України Леонід Кучма.

Дружина співака молодша за нього на 12 років.