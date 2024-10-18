Преподаватель вокала, мама и бабушка: как сегодня выглядит бывшая жена Иво Бобула Лилия Сандулесу (фото)

Чем сегодня живет и как выглядит народная артистка Украины - читайте подробно в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Лилии Сандулесу

Профессиональным вокалом она начала заниматься в 1977 году - в Черновицкой филармонии в ВИА "Живая вода". Потом некоторое время работала с Александром Серовым, с которым тоже имела отношения. В 1984 году исполнительницу пригласили выступать в Киевском Мюзик Холле, где она получила возможность регулярно записываться на радио.

В 1988 году артистка вернулась на родную Буковину и начала выступать с собственной группой "Селена".

С Иво Бобулом Сандулеса объединилась в 1992 году. Их самые известные композиции - "А липы цвітуть" и "Берег любові". Вместе они много выступали за границей и выпустили совместную пластинку "Берег любові".

Иво Бобул и Лилия Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ru)

О прекращении творческого и личного сотрудничества Бобул и Сандулесу сообщили через 10 лет, в 2002 году.

После этого Сандулесу презентовала компакт-диск под названием "Співає Лілія Сандулесу". В начале 2006 года певица вернулась в свое жилье в Черновцах.

Соцсети Лилии Сандулесу

В блоге в Instagram звезда представляет себя как "певицу, преподавательницу вокала, замечательную маму и бабушку", и такое описание позволяет понять род ее деятельности ныне.

На странице Лилии можно найти фотографии с известными коллегами, архивные кадры с выступлений и личные снимки. Однако фотоконтента в соцсетях Сандулесу не так и уж много. Некоторые из ее снимков вы можете увидеть на этой странице.

К слову, в конце декабря Бобул и Сандулесу впервые после громкого разрыва сообщили о воссоединении и намерении снова выйти на одну сцену. Бывшие супруги организовали общий тур по украинским городам, который продолжается и сейчас.

"Воссоединение, которого уже никто не ожидал. Иво Бобул и Лилия Сандулесу, легенды украинской эстрады, после громкого расставания в 90-х снова выйдут на одну сцену! А не выступали они вместе более двух десятилетий!" - писали СМИ.

Личная жизнь Лилии Сандулесу

Лилия, как известно, была третьей женой Иво Бобуло. После расставания певец заявлял, что практически не поддерживает связь с ней и не знает, чем занимается. Также в прошлом году он отмечал, что их развод произошел из-за несовместимости характеров.

Сейчас Иво женат в четвертый раз, и вместе со своей избранницей Натальей воспитывает сына Дмитрия. Крестным отцом парня является второй президент Украины Леонид Кучма.

Что касается Сандулесу, то она говорила, что была в браке шесть раз, четыре из которых - официально. Впервые знаменитость пошла под венец в 16 лет и год спустя родила сына Ивана. Долгое время Лилия встречалась с российским исполнителем Александром Серовым.

Фото из соцсетей Лилии Сандулесу (фото: instagram.com/liliyasandulesa)

Дискография Лилии Сандулесу выглядит следующим образом:

"Спочатку ти" (1987)

"Берег любові"

"З любов’ю…" (2000)

"Solo Tu" (2002)

"Співає Лілія Сандулеса" (2004)

"Завжди ваша" (2020)

"Я у твоїх руках" (2020)

"Невидані пісні" (2020)

Фото Сандулесу с коллегами (фото: instagram.com/liliyasandulesa, facebook артистки)