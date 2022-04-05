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Википедия исправила статью о "Резне в Буче" в угоду Путину: фото до и после

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 10:37
Википедия исправила статью о "Резне в Буче" в угоду Путину: фото до и после Коллаж РБК-Украина: Википедия исправила статью о "Резне в Буче"
Автор: Светлана Мащенко

В русскоязычной версии Википедии появилась статья под названием "Резня в Буче", которая уже неоднократно подвергалась правкам в угоду путинской пропагандистской машине.

Смотрите ниже в материале Styler, как диктаторский режим нагло переписывает историю.

Так, по сообщению росСМИ, 4 апреля "Википедия" заявила о получении еще пяти требований об удалении статей от Роскомнадзора.

Согласно опубликованным "Википедией" сообщениям, статьи содержат:

"Недостоверную общественно значимую информацию о проведенной Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения".

Статью "Резня в Буче" переписали уже несколько раз

Вот так выглядела статья днем 4 апреля. В ней указывается, что "Резня в Буче - один из эпизодов российского вторжения в Украину, военное преступление, предположительно совершенное в конце марта 2022 года в городе Буча и его окрестностях военнослужащими Вооруженных сил России".

Википедия исправила статью о &quot;Резне в Буче&quot; в угоду Путину: фото до и после

Уже вечером 4 апреля первую часть статьи кардинально изменили, написав, что "Резня в Буче - событие, статус и существование которого оспаривается сторонами российско-украинской войны".

Википедия исправила статью о &quot;Резне в Буче&quot; в угоду Путину: фото до и после

Утром же 5 апреля статью снова несколько поправили, вернув термин "военное преступление". Теперь резню в Буче описывают как "военное преступление в ходе российского вторжения на Украину, совершенное в марте 2022 года в городе Буча и его окрестностях, предположительно военнослужащими Вооруженных сил России".

Заглавное фото также изменили, поставив на него вместо разбитого авто захоронение тел украинцев.

Википедия исправила статью о &quot;Резне в Буче&quot; в угоду Путину: фото до и после

Напомним, что Яндекс скрывает от пользователей правду о резне в Буче, а также о страшной ситуации в других городах Украины.

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