Вікіпедія виправила статтю про "Різанину в Бучі" на догоду Путіну: фото до та після

У російськомовній версії Вікіпедії з'явилася стаття під назвою "Різанина в Бучі", яка вже неодноразово піддавалася правкам на догоду путінській пропагандистській машині.

Дивіться нижче в матеріалі Styler , як диктаторський режим нахабно переписує історію.

Так, за повідомленням росЗМІ, 4 квітня "Вікіпедія" заявила про отримання ще п'яти вимог про видалення статей від Роскомнагляду.



Згідно з опублікованими "Вікіпедією" повідомленнями, статті містять:

"Недостовірну суспільно значиму інформацію про проведену збройними силами Російської Федерації спеціальну військову операцію, її форму, способи ведення бойових дій, втрати Збройних сил Російської Федерації і жертви серед мирного населення".

Статтю "Різня в Бучі" переписали вже кілька разів

Ось так виглядала стаття вдень 4 квітня. В ній вказується, що "Різанина в Бучі - один з епізодів російського вторгнення в Україну, воєнний злочин, ймовірно скоєний в кінці березня 2022 року в місті Буча і його околицях військовослужбовими Збройних сил Росії".

Вже ввечері 4 квітня першу частину статті кардинально змінили, написавши, що "Різанина в Бучі - подія, статус й існування котрого оспорюється сторонами російсько-української війни".

Вранці ж 5 квітня статтю знову дещо поправили, повернувши термін "воєнний злочин". Тепер Різанину в Бучі описують як "воєнний злочин у ході російського вторгнення на Україну, вчинений у березні 2022 року в місті Буча та його околицях, імовірно військовослужбовцями Збройних сил Росії".

Заголовне фото також змінили, поставивши на нього замість розбитого авто захоронення тіл українців.