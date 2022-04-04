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Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 16:35
Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства Коллаж РБК-Украина: как Яндекс показывает Бучу и другие города Украины
Автор: Светлана Мащенко

Российский поисковый Яндекс скрывает преступления, которые творит РФ в Украине. Так, если ввести в строку поиска слово "Буча" или "Мариуполь" мы видим живописные пейзажи городов в разделе "Картинки", а предложенные варианты подбора слов для пользователя не содержат ни слова про войну, убийства, бомбежки, обстрелы и так далее.

Смотрите в материале Styler, как Яндекс умалчивает ужасы, о которых кричит весь мир.

Вот такими красивыми показывает российский поисковик украинские города: Харьков, Ирпень, Буча, Мариуполь. Создается даже впечатление, что этими видами в Украину привлекают российских туристов...

Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательстваЯндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательстваЯндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательстваЯндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

При поиске "Буча Украина" появляется предупреждение для россиян, что информация может быть недостоверной.

Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

Вот такие варианты поиска предлагаются при вводе слова Ирпень.

Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

Как украинские города показывают другие поисковики

А вот поисковые сервисы Google, Bing, Yahoo! при выборе картинок после введения слов Буча или Мариуполь выдают те самые страшные кадры, которые всколыхнули весь мир 2-3 апреля.

Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательстваЯндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательстваЯндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательстваЯндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

Даже российская Википедия уже пишет правду

Статья под названием "Резня в Буче" появилась в русскоязычной версии энциклопедии. При чем в описании по пунктам отрицают обвинения российской стороны и якобы постановочных видео с Буче и в том, что россияне вышли за несколько дней до того, как там нашли тела мирных жителей.

Яндекс скрывает в новостях преступления россиян в Буче и Мариуполе: появились доказательства

Ранее мы публиковали очередные видеодоказательства зверств в Буче. В городе нашли комнаты для пыток и комнаты для расстрелов.

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