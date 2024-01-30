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Викиньте ватні палочки. Названо простий спосіб почистити вуха (відео)

Фото: Як правильно чистити вуха (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вироблення сірки у вухах - процес цілком природній. Вушна сірка дуже важлива для нормального функціонування органів слуху, вона захищає вухо від проникнення всередину бактерій, вірусів, грибків, виводить назовні відмерлий епітелій. Але якщо ви все ж таки хочете почистити вуха - то робіть це правильно.

Як саме, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лор-лікаря з Чернівців Володимира Яцківа.

Як правильно почистити вуха

За словами медика, ватні палочки для цього не підходять. Візьміть шматочок вати, скрутіть з нього маленький фітільок и почистіть вуха.

"Все що ви змогли почистити - це ваше, все що не змогли - повинен очищати ЛОР-лікар.

Яка профілактика утворення сірчаних корків?

Лікар розказав, що препаратів з дійсно доведеною дією немає. Але досить непоганими є спеціальні вушні краплі та спреї, які містять різні олії. За умови використання їх 1-2 рази на тиждень сірка буде розм’якшуватися та виводитись назовні при розмові.

Причини утворення сірчаної пробки

  • неправильна гігієна вушних раковин, коли при митті вух накопичена сірка проштовхується за перешийок хряща вуха;
  • потрапляння води у вухо (в момент коли ми миємося, або купаємося вода, потрапляючи в слуховий прохід, частково розм'якшує сірку і її надлишок може зміститися всередину слухового проходу та повністю перекрити його);
  • перенесені захворювання - отити, синусити;
  • посилена робота залоз і, як наслідок, надлишкове вироблення сірки;
  • будова слухового проходу - звужений або звивистий;
  • пошкодження шкіри всередині слухового проходу (найчастіше подразнюють або ушкоджують шкіру ватними паличками, слуховими апаратами, навушниками);
  • постійне перебування в запиленому приміщенні.
@dr.yatskiv

Як правильно почистити вуха? Викидаємо ватні палички Беремо чисту вату, з неї скручуємо фітільок — ним можна безпечно чистити вуха. Все, що ви отримали – це «ваше», що не змогли – робота для ЛОР лікаря. Яка профілактика утворення сірчаних корків? Відверто кажучи, препаратів з дійсно доведеною дією немає. Але досить непоганими є спеціальні вушні краплі та спреї, які містять різні олії. За умови використання їх 1-2 рази на тиждень сірка буде розм’якшуватися та виводитись назовні при розмові. Вам промивали колись вуха від сірки? Пишіть в коментарях

оригінальний звук - ЛОР лікар Чернівці

 

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