Три ознаки, які вказують, що ваша психіка вкрай виснажена

Все більше українців впадають у депресивні стани, адже психіці вкрай важко справитись із жорстокими реаліями війни. Проблеми із ментальним здоров'ям впливають і на фізичне самопочуття. Чим довше у такому стані людина перебуває, тим важче її вивести із нього.

Про те, які ознаки вказують на те, що у людини виснажена психіка, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ліану Бенько в Instagram .

Втрата задоволення від улюблених справ, речей і людей

"Якщо зазвичай ви із задоволенням зустрічалися з друзями, колегами, родичами, вам завжди було про що поговорити і чим зайнятися разом, то зараз ви просто уникаєте їх товариства. Вас дратує ваше оточення, улюблені справи та хобі не приносять задоволення", - пояснює психолог.

Людина зазвичай знаходить відмовки типу: "у мене купа справ", "погано почуваюся, мабуть, хворію", "не можу зустрітись, бо дитина захворіла/каналізацію прорвало/треба допомогти батькам тощо".

"За всіма цими відмазками ховається єдина правда: "Вибач, у мене немає сил та бажання бачитись з тобою", - каже Бенько.

Постійне відчуття втоми

"Прокидаючись вранці, ви вже втомлені, наче і не відпочивали зовсім. Немає сил йти на роботу, зібрати дітей до школи, вигуляти собаку, приготувати собі смачний сніданок. Навіть такий банальний ритуал, як чистка зубів, вимагає надзусилля", - зазначає психолог.

Ви віддалились від близьких

"Між вами та вашою родиною - стіна. Подивитися разом фільм, допомогти дитині з уроками, поцікавитись як пройшов день у вашого партнера - все це стає неможливим через сильну емоційну яму, в якій ви опинилися", - говорить експерт.

Найгірше, що люди (навіть близькі) зчитують це, як лінь, егоїзм, прокрастинацію, незацікавленість в стосунках. Вони не розуміють, чому ви не приділяєте їм достатньо уваги, ображаються, починають віддалятися. Вони не розуміють, що у вас буквально ні на що немає сил.

"Якщо ви впізнали себе хоча б в одному із трьох пунктів - не зволікайте. Подібні довготривалі стани можуть викликати незворотні процеси у психіці, які негативно впливатимуть на вас та ваших рідних решту життя. Попіклуйтеся завчасно про свою психіку та психологічне здоровʼя, від цього залежить якість вашого життя", - закликає психолог.