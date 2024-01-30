Выбросьте ватные палочки. Назван простой способ почистить уши (видео)

Как правильно почистить уши

По словам медика, ватные палочки для этого не подходят. Возьмите кусочек ваты, скрутите из него маленький фитилек и почистите уши.

"Все что вы смогли почистить - это ваше, все что не смогли - должен очищать ЛОР-врач.

Какая профилактика образования серных пробок?

Врач рассказал, что препаратов с действительно доказанным действием нет. Но довольно неплохими являются специальные ушные капли и спреи, содержащие разные масла. При использовании их 1-2 раза в неделю сера будет размягчаться и выводиться наружу при разговоре.

Причины образования серной пробки

неправильная гигиена ушных раковин, когда при мытье ушей накопленная сера проталкивается за перешеек хряща уха;

попадание воды в ухо (в момент когда мы моемся или купаемся вода, попадая в слуховой проход, частично размягчает серу и ее избыток может сместиться внутрь слухового прохода и полностью перекрыть его);

перенесенные заболевания - отиты, синуситы;

усиленная работа желез и, как следствие, избыточная выработка серы;

строение слухового прохода - суженный или извилистый;

повреждение кожи внутри слухового прохода (чаще всего раздражают или повреждают кожу ватными палочками, слуховыми аппаратами, наушниками);

постоянное пребывание в запыленном помещении.