Викиньте ватні палочки. Названо простий спосіб почистити вуха (відео)

Вироблення сірки у вухах - процес цілком природній. Вушна сірка дуже важлива для нормального функціонування органів слуху, вона захищає вухо від проникнення всередину бактерій, вірусів, грибків, виводить назовні відмерлий епітелій. Але якщо ви все ж таки хочете почистити вуха - то робіть це правильно.

Як саме, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лор-лікаря з Чернівців Володимира Яцківа.

Як правильно почистити вуха

За словами медика, ватні палочки для цього не підходять. Візьміть шматочок вати, скрутіть з нього маленький фітільок и почистіть вуха.

"Все що ви змогли почистити - це ваше, все що не змогли - повинен очищати ЛОР-лікар.

Яка профілактика утворення сірчаних корків?

Лікар розказав, що препаратів з дійсно доведеною дією немає. Але досить непоганими є спеціальні вушні краплі та спреї, які містять різні олії. За умови використання їх 1-2 рази на тиждень сірка буде розм’якшуватися та виводитись назовні при розмові.

Причини утворення сірчаної пробки

неправильна гігієна вушних раковин, коли при митті вух накопичена сірка проштовхується за перешийок хряща вуха;

потрапляння води у вухо (в момент коли ми миємося, або купаємося вода, потрапляючи в слуховий прохід, частково розм'якшує сірку і її надлишок може зміститися всередину слухового проходу та повністю перекрити його);

перенесені захворювання - отити, синусити;

посилена робота залоз і, як наслідок, надлишкове вироблення сірки;

будова слухового проходу - звужений або звивистий;

пошкодження шкіри всередині слухового проходу (найчастіше подразнюють або ушкоджують шкіру ватними паличками, слуховими апаратами, навушниками);

постійне перебування в запиленому приміщенні.