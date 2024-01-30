Выбросьте ватные палочки. Назван простой способ почистить уши (видео)

Выработка серы в ушах - процесс вполне естественный. Ушная сера очень важна для нормального функционирования органов слуха, она защищает ухо от проникновения внутрь бактерий, вирусов, грибков, выводит наружу отмерший эпителий. Но если вы все же хотите почистить уши - то делайте это правильно.

Как именно, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok лор-врача из Черновцов Владимира Яцкива.

Как правильно почистить уши

По словам медика, ватные палочки для этого не подходят. Возьмите кусочек ваты, скрутите из него маленький фитилек и почистите уши.

"Все что вы смогли почистить - это ваше, все что не смогли - должен очищать ЛОР-врач.

Какая профилактика образования серных пробок?

Врач рассказал, что препаратов с действительно доказанным действием нет. Но довольно неплохими являются специальные ушные капли и спреи, содержащие разные масла. При использовании их 1-2 раза в неделю сера будет размягчаться и выводиться наружу при разговоре.

Причины образования серной пробки

неправильная гигиена ушных раковин, когда при мытье ушей накопленная сера проталкивается за перешеек хряща уха;

попадание воды в ухо (в момент когда мы моемся или купаемся вода, попадая в слуховой проход, частично размягчает серу и ее избыток может сместиться внутрь слухового прохода и полностью перекрыть его);

перенесенные заболевания - отиты, синуситы;

усиленная работа желез и, как следствие, избыточная выработка серы;

строение слухового прохода - суженный или извилистый;

повреждение кожи внутри слухового прохода (чаще всего раздражают или повреждают кожу ватными палочками, слуховыми аппаратами, наушниками);

постоянное пребывание в запыленном помещении.