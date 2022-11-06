Викиньте магазинний: готуємо домашній майонез за 15 хвилин

Очевидно, що всі ці речовини шкодять здоров'ю споживача, а в самому майонезі вони абсолютно непотрібні.

Що нам знадобиться?

Для приготування візьміть:

два жовтки

дрібка солі

10 грамів гірчиці

125-150 мл соняшникової олії

одну столову ложку соку лимона

Як готувати?

Для початку відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки та гірчицю в миску. У ній ми будемо збивати соус вінчиком, тому вибирайте досить велику. Щоб місткість не ковзала по поверхні, під неї можна покласти згорнутого рушника.

Додайте до суміші жовтка та гірчиці сік лимона, дрібку солі та добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною. В отриману масу повільно влийте соняшникову олію, при цьому постійно збиваючи.

Майонез готовий!

Порада: якщо хочете зробити смак соусу більш насиченим, додайте до нього трохи спецій. Покладете трохи шафрану - у вас вийде пряний, жовтуватого відтінку шафрановий майонез. А якщо додасте сік буряка, то отримаєте соус веселого рожевого кольору.

Нагадаємо, що домашній майонез належить до продуктів, які швидко псуються. Так, після приготування його можна зберігати в холодильнику усього протягом декількох діб.