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Як заквасити найсмачніші яблука: найпростіший рецепт

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П'ятниця 04 листопада 2022 12:59
Як заквасити найсмачніші яблука: найпростіший рецепт Фото: Як приготувати квашені яблука (big.org.ua)
Автор: Людмила Жукова

Квашені продукти – дуже корисні для організму, оскільки містять корисні біфідобактерії. З відключенням світла такі заготовки також прийдуть вам на допомогу, тому що не потребують особливого режиму зберігання.

У матеріалі Styler читайте, як заквасити яблука, яких цього сезону в Україні - достаток.

Для приготування квашених яблук можна брати будь-який сорт цього фрукту. Але тверді яблука навіть після сквашування будуть не надто м'якими.

Вам знадобляться

  • Яблука
  • Сіль (1 столова ложка)
  • Цукор (2 столоаі ложки)
  • Вода.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть трилітрову банку, попередньо її помивши. Засипте туди яблука і утрамбуйте в банку.

Додайте в банку столову ложку солі та дві столові ложки цукру. Залийте яблука водою та накрийте капроновою кришкою. Збовтайте трохи банку, щоб сіль та цукор розчинилися. Поставте банку в місце, щоб туди не потрапляли сонячні промені.

Враховуйте, що банка підтікатиме через процес бродіння, поставте її в миску.

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