Выбросьте магазинный: готовим домашний майонез за 15 минут

Очевидно, что все эти вещества вредят здоровью потребителя, а в самом майонезе они совершенно не нужны.

Как сделать домашний майонез из пяти ингредиентов - читайте ниже в материале Styler.

Что нам понадобится?

Для приготовления возьмите:

два желтка

щепотка соли

10 граммов горчицы

125-150 мл подсолнечного масла

одну столовую ложку сока лимона

Как готовить?

Для начала отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в миску. В ней мы будем взбивать соус венчиком, поэтому выбирайте достаточно большое. Чтобы емкость не скользила по поверхности, под нее можно положить свернутое полотенце.

Добавьте в смесь желтка и горчицы сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной. В получившуюся массу медленно влейте подсолнечное масло, при этом постоянно взбивая.

Майонез готов!

Совет: если хотите сделать вкус соуса насыщеннее, добавьте к нему немного специй. Положите немного шафрана - у вас получится пряный, желтоватый оттенок шафрановый майонез. А если прибавите сок свеклы, то получите соус веселого розового цвета.

Напомним, что домашний майонез относится к скоропортящимся продуктам. Да, после приготовления его можно хранить в холодильнике всего в течение нескольких суток.