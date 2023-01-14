Викинете і страву, і каструлю: які продукти можуть зіпсувати обід і посуд

Правильно оберіть посуд

Алюмінієві каструлі і досі користуються популярністю, тому що легкі, швидко нагріваються та їх легше відмити.

Крім того вони коштують відносно недорого, а виробники випускають нові варіації посуду з "харчового алюмінію".

Якщо ви користуєтеся таким посудом, вам варто знати, що не всі продукти в ньому можна готувати.

Алюміній може вступити в реакцію з продуктами

Метал, з якого виготовлено такий посуд, може вступити в реакцію з кислотами, що містяться у їжі. Прикладом є томати, оцет, лимони, щавель або вино.

Томатний соус краще не готувати в алюмінієвому посуді (фото: pixabay)

Це стосується томатних супів, соусів із помідорів, заправок на основі вина, м'яса, тушкованого у вині. Навіть додавання оцту в борщ може нашкодити каструлі і борщу.

Алюмінієва каструля потемнішає від кислоти, і страва також змінить свій колір і смак.

Для цих страв краще використовувати посуд з іншого матеріалу. Наприклад, керамічний, емальований, нержавіючий.