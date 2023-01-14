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Выбросите и блюдо, и кастрюлю: какие продукты могут испортить обед и посуду

Какие продукты нельзя добавлять в блюда (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые продукты могут не сочетаться с посудой, в которой вы готовите блюдо. Из-за этого кухонная утварь может быть испорчена, как, собственно, и обед.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Правильно выберите посуду

Алюминиевые кастрюли до сих пор пользуются популярностью, потому что легкие, быстро нагреваются и их легче отмыть.

Кроме того, они стоят относительно недорого, а производители выпускают новые вариации посуды из "пищевого алюминия".

Если вы пользуетесь такой посудой, вам следует знать, что не все продукты в ней можно готовить.

Алюминий может вступить в реакцию с продуктами

Металл, из которого изготовлена такая посуда, может вступить в реакцию с содержащимися в пище кислотами. Примером являются томаты, уксус, лимоны, щавель или вино.

Томатный соус лучше не готовить в алюминиевой посуде (фото: pixabay)

Это касается томатных супов, соусов из помидоров, заправок на основе вина, мяса, тушеного в вине. Даже добавление уксуса в борщ может навредить кастрюле и борщу.

Алюминиевая кастрюля потемнеет от кислоты и блюдо также изменит свой цвет и вкус.

Для этих блюд лучше использовать посуду из другого материала. К примеру, керамическую, эмалированную, нержавейку.

Раньше мы писали, как выбрать оливковое масло и не выбросить деньги.

Читайте также, как правильно выбрать мед для здоровья.

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