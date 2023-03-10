Не викидайте їх: список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше

Майже одна третина всієї їжі, що виробляється щороку, викидається або псується, перш ніж її можна спожити. При цьому, її можна просто заморозити, щоб спожити пізніше.
Про це повідомила нутриціолог Ірина Астафічева в Instagram.
Нутриціолог назвала список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше:
Страви з желатином
Желе й холодець зберігати в морозилці не рекомендується, адже желатин при низьких температурах кристалізується і втрачає властивості.
Смажені страви
Смажені страви після розмерзання втрачають свій смак та аромат. Також вони не будуть мати жодної користі, якщо зберігати їх у такий спосіб.
Йогурт
При низьких температурах молочні продукти змінюють свою структуру. Йогурт перетвориться у неоднорідну масу з молочними згустками, після розморожування він годитиметься лише для випічки.
Раніше ми повідомляли, скільки холодильник та морозилка можуть тримати холод без світла.
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