Не викидайте їх: список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше

Які продукти можна заморожувати

Нутриціолог назвала список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше:

Сир - натерти і зберігати у герметичному контейнері;

Молоко - розморожувати у холодильнику, та добре перемішати;

Яйця - розбити у миску та збивати, поки жовток і білок не змішаються. Помістіть суміш у герметичну місткість і наклейте ярлик з датою;

Овочі - якщо вони мають високий вміст води, то найкраще з них зробити пюре;

Відварений рис заморожувати потрібно якомога швидше після приготування;

Картопляне пюре і батат можна заморозити тільки після повного охолодження;

Банани чудово замерзають без шкірки;

Вершкове масло потрібно щільно загорнути в алюмінієву фольгу і тільки потім заморожувати;

Хліб - незалежно від того, домашній чи куплений в магазині;

Подріблений перець чилі та зелень;

Торти, брауні та бісквіти;

Вино можна заморожувати, як і воду.

Що шкідливо зберігати в морозильній камері

Страви з желатином

Желе й холодець зберігати в морозилці не рекомендується, адже желатин при низьких температурах кристалізується і втрачає властивості.

Смажені страви

Смажені страви після розмерзання втрачають свій смак та аромат. Також вони не будуть мати жодної користі, якщо зберігати їх у такий спосіб.

Йогурт

При низьких температурах молочні продукти змінюють свою структуру. Йогурт перетвориться у неоднорідну масу з молочними згустками, після розморожування він годитиметься лише для випічки.