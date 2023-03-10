Не выбрасывайте их: список продуктов, которые можно заморозить и употребить позже

Почти одна треть всей ежегодной пищи выбрасывается или портится, прежде чем ее можно употребить. При этом ее можно просто заморозить, чтобы употребить позже.
Об этом сообщила нутрициолог Ирина Астафичева в Instagram.
Нутрициолог назвала список продуктов, которые можно заморозить и употребить позже:
Блюда с желатином
Желе и холодец хранить в морозилке не рекомендуется, ведь желатин при низких температурах кристаллизуется и теряет свойства.
Жареные блюда
Жареные блюда после размерзания теряют свой вкус и аромат. Также они не будут иметь никакой пользы, если хранить их таким образом.
Йогурт
При низких температурах молочные продукты изменяют свою структуру. Йогурт превратится в неоднородную массу с молочными сгустками, после размораживания он будет годиться только для выпечки.
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