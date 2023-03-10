Не выбрасывайте их: список продуктов, которые можно заморозить и употребить позже

Какие продукты можно замораживать

Нутрициолог назвала список продуктов, которые можно заморозить и употребить позже:

Сыр - натереть и хранить в герметичном контейнере;

Молоко - размораживать в холодильнике и хорошо перемешать;

Яйца - разбить в миску и взбивать, пока желток и белок не смешаются. Поместите смесь в герметичную емкость и наклейте ярлык с датой;

Овощи - если они имеют высокое содержание воды, то лучше всего из них сделать пюре;

Отваренный рис замораживать нужно как можно скорее после приготовления;

Картофельное пюре и батат можно заморозить только после полного охлаждения;

Бананы отлично замерзают без кожуры;

Сливочное масло нужно плотно завернуть в алюминиевую фольгу и только затем замораживать;

Хлеб - независимо от того, домашний или купленный в магазине;

Измельченный перец чили и зелень;

Торты, брауни и бисквиты;

Вино можно замораживать, как и воду.

Что вредно хранить в морозильной камере

Блюда с желатином

Желе и холодец хранить в морозилке не рекомендуется, ведь желатин при низких температурах кристаллизуется и теряет свойства.

Жареные блюда

Жареные блюда после размерзания теряют свой вкус и аромат. Также они не будут иметь никакой пользы, если хранить их таким образом.

Йогурт

При низких температурах молочные продукты изменяют свою структуру. Йогурт превратится в неоднородную массу с молочными сгустками, после размораживания он будет годиться только для выпечки.