Не викидайте їх: список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше

Майже одна третина всієї їжі, що виробляється щороку, викидається або псується, перш ніж її можна спожити. При цьому, її можна просто заморозити, щоб спожити пізніше.

Про це повідомила нутриціолог Ірина Астафічева в Instagram .

Які продукти можна заморожувати

Нутриціолог назвала список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше:

Сир - натерти і зберігати у герметичному контейнері;

Молоко - розморожувати у холодильнику, та добре перемішати;

Яйця - розбити у миску та збивати, поки жовток і білок не змішаються. Помістіть суміш у герметичну місткість і наклейте ярлик з датою;

Овочі - якщо вони мають високий вміст води, то найкраще з них зробити пюре;

Відварений рис заморожувати потрібно якомога швидше після приготування;

Картопляне пюре і батат можна заморозити тільки після повного охолодження;

Банани чудово замерзають без шкірки;

Вершкове масло потрібно щільно загорнути в алюмінієву фольгу і тільки потім заморожувати;

Хліб - незалежно від того, домашній чи куплений в магазині;

Подріблений перець чилі та зелень;

Торти, брауні та бісквіти;

Вино можна заморожувати, як і воду.

Що шкідливо зберігати в морозильній камері

Страви з желатином

Желе й холодець зберігати в морозилці не рекомендується, адже желатин при низьких температурах кристалізується і втрачає властивості.

Смажені страви

Смажені страви після розмерзання втрачають свій смак та аромат. Також вони не будуть мати жодної користі, якщо зберігати їх у такий спосіб.

Йогурт

При низьких температурах молочні продукти змінюють свою структуру. Йогурт перетвориться у неоднорідну масу з молочними згустками, після розморожування він годитиметься лише для випічки.