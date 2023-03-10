ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не викидайте їх: список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше

Новость на русском →
П'ятниця 10 березня 2023 16:10
Не викидайте їх: список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше Які продукти можна заморожувати в морозильній камері (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже одна третина всієї їжі, що виробляється щороку, викидається або псується, перш ніж її можна спожити. При цьому, її можна просто заморозити, щоб спожити пізніше.

Про це повідомила нутриціолог Ірина Астафічева в Instagram.

Які продукти можна заморожувати

Нутриціолог назвала список продуктів, які можна заморозити та спожити пізніше:

  • Сир - натерти і зберігати у герметичному контейнері;
  • Молоко - розморожувати у холодильнику, та добре перемішати;
  • Яйця - розбити у миску та збивати, поки жовток і білок не змішаються. Помістіть суміш у герметичну місткість і наклейте ярлик з датою;
  • Овочі - якщо вони мають високий вміст води, то найкраще з них зробити пюре;
  • Відварений рис заморожувати потрібно якомога швидше після приготування;
  • Картопляне пюре і батат можна заморозити тільки після повного охолодження;
  • Банани чудово замерзають без шкірки;
  • Вершкове масло потрібно щільно загорнути в алюмінієву фольгу і тільки потім заморожувати;
  • Хліб - незалежно від того, домашній чи куплений в магазині;
  • Подріблений перець чилі та зелень;
  • Торти, брауні та бісквіти;
  • Вино можна заморожувати, як і воду.

Що шкідливо зберігати в морозильній камері

Страви з желатином

Желе й холодець зберігати в морозилці не рекомендується, адже желатин при низьких температурах кристалізується і втрачає властивості.

Смажені страви

Смажені страви після розмерзання втрачають свій смак та аромат. Також вони не будуть мати жодної користі, якщо зберігати їх у такий спосіб.

Йогурт

При низьких температурах молочні продукти змінюють свою структуру. Йогурт перетвориться у неоднорідну масу з молочними згустками, після розморожування він годитиметься лише для випічки.

Раніше ми повідомляли, скільки холодильник та морозилка можуть тримати холод без світла.

Також ми писали, як розморозити морозилку за 10 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукти морозильна камера еда