Не выбрасывайте их: список продуктов, которые можно заморозить и употребить позже
Почти одна треть всей ежегодной пищи выбрасывается или портится, прежде чем ее можно употребить. При этом ее можно просто заморозить, чтобы употребить позже.
Об этом сообщила нутрициолог Ирина Астафичева в Instagram.
Какие продукты можно замораживать
Нутрициолог назвала список продуктов, которые можно заморозить и употребить позже:
- Сыр - натереть и хранить в герметичном контейнере;
- Молоко - размораживать в холодильнике и хорошо перемешать;
- Яйца - разбить в миску и взбивать, пока желток и белок не смешаются. Поместите смесь в герметичную емкость и наклейте ярлык с датой;
- Овощи - если они имеют высокое содержание воды, то лучше всего из них сделать пюре;
- Отваренный рис замораживать нужно как можно скорее после приготовления;
- Картофельное пюре и батат можно заморозить только после полного охлаждения;
- Бананы отлично замерзают без кожуры;
- Сливочное масло нужно плотно завернуть в алюминиевую фольгу и только затем замораживать;
- Хлеб - независимо от того, домашний или купленный в магазине;
- Измельченный перец чили и зелень;
- Торты, брауни и бисквиты;
- Вино можно замораживать, как и воду.
Что вредно хранить в морозильной камере
Блюда с желатином
Желе и холодец хранить в морозилке не рекомендуется, ведь желатин при низких температурах кристаллизуется и теряет свойства.
Жареные блюда
Жареные блюда после размерзания теряют свой вкус и аромат. Также они не будут иметь никакой пользы, если хранить их таким образом.
Йогурт
При низких температурах молочные продукты изменяют свою структуру. Йогурт превратится в неоднородную массу с молочными сгустками, после размораживания он будет годиться только для выпечки.
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