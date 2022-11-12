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"Викидайте мотлох": Анатоліч пройшовся по акторці Безрук, яка зрадила Україну

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Субота 12 листопада 2022 18:56
"Викидайте мотлох": Анатоліч пройшовся по акторці Безрук, яка зрадила Україну Анатолій Анатоліч розповів про акторку, яка зрадила Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про зірку серіалів "Останній москаль" та "Будиночок на щастя" Галину Безрук. Він закликав відписатися у соцмережах від зрадниці, яка залишилась в Росії.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Як виявилось, Анатоліч досі слідкував за акторкою в соцмережах, попри те що вона зрадила Україну. Однак, він швидко виправився.

Ведучий розповів, що з Галиною він знайомий особисто та познайомились вони під час знімання одного з сезонів вокального шоу "Голос країни".

Анатоліч закликав українців відписатись у соцмережах від зрадниці, яка проміняла батьківщину на чоловіка-росіянина.

"Ми з Галиною Безрук знайомі ще з "Голосу країни". Щойно помітив, що я ще підписаний на неї. Нах*я воно мені? Вже не підписаний. Викидайте мотлох зі свого життя, навіть віртуального", - написав українець.

&quot;Викидайте мотлох&quot;: Анатоліч пройшовся по акторці Безрук, яка зрадила УкраїнуАнатолій Анатоліч розповів про зрадницю Галину Безрук (скрін)

Раніше Безрук виправдовувалась за мовчання про війну в Україні та заявляла, що обирає сім'ю, не батьківщину.

Також Анатоліч розповідав, яку суму йому вдалось зібрати для українських військових.

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Галина Безрук Анатолий Анатолич