Не стримував сліз: Анатоліч розповів, як йому вдалось допомогти військовим ЗСУ

Український телеведучий Анатолій Анатоліч взяв участь в благодійному марафоні New York City Half Marathon у Нью-Йорку. Йому вдалося зібрати 300 тис. грн на взуття для військових ЗСУ.

Фото та відео він опублікував у своєму Instagram .

Анатоліч завчасно почав готуватися до забігу протяжністю 42 км. В кінці марафону він не зміг стримати сліз, адже вдалося зібрати велику суму для військових, які зараз на фронті захищають Україну.

"Забезпечимо взуттям цілу роту. Але можете ще задонатити на якісні термошкарпетки. Збір ще відкритий. І вибачте за сльози. Іноді складно їх стримувати, коли думаєш про героїв нашої країни. Це був найскладніший забіг в моєму житті. Але ми це зробили", - поділився ведучий.

Анатолій Анатоліч зібрав для ЗСУ гроші (instagram.com/anatoliyanatolich)

Загалом у марафоні взяли участь 53 тисячі людей. Українців глядачі зустрічали радісними криками та оплесками.

Також телеведучий розповів, що ближче до середини шляху багатьом учасникам стало погано. Лікарі чергували поблизу дороги, щоб надати їм допомогу.

Анатолій Анатоліч зібрав для ЗСУ гроші (instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатоліч зазначив, що останні 10 кілометрів далися йому тяжко, проте він не зійшов з дистанції та перетнувши фінішну лінію і не стримав сліз.

Зазначимо, що до Нью-Йорка ведучий вирушив з благодійною метою, а саме, щоб взути військових на зиму. Після марафону він планував одразу повернутися в Україну.

Анатолій Анатоліч зібрав для ЗСУ гроші (instagram.com/anatoliyanatolich)