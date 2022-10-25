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Зірка "Останнього москаля" і "Слуги народу" виправдовується за мовчання про війну: "обираю сім'ю, не батьківщину"

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Вівторок 25 жовтня 2022 17:31
Зірка "Останнього москаля" і "Слуги народу" виправдовується за мовчання про війну: "обираю сім'ю, не батьківщину" Фото: Галина Безрук, актриса та співачка (instagram.com/galina_bezruk)
Автор: Володимир Костирін

Співачка та зірка серіалів "Останній москаль", "Великі Вуйки" та "Слуга народу" Галина Безрук, яка вже кілька років проживає та активно будує кар'єру в РФ, після повномасштабного нападу на Україну воліла просто відмовчуватися. Зараз актриса вирішила публічно пояснити свою позицію.

Про це Безрук висловилася в інтерв'ю РосЗМІ.

За словами 34-річної актриси, у соцмережі вона отримує від підписників та шанувальників з України гнівні коментарі - їй дорікають у пасивній підтримці російської військової агресії через таку позицію, деякі називають зрадницею.

Сама ж уродженка Краматорська зазначає, що перестала читати подібні меседжі та просто одразу їх блокує.

Зірка &quot;Останнього москаля&quot; і &quot;Слуги народу&quot; виправдовується за мовчання про війну: &quot;обираю сім'ю, не батьківщину&quot;

Галина Безрук (фото: instagram.com/galina_bezruk)

"Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, що склалася. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є", - каже Безрук.

Вона додала, що для неї пріоритетом є стосунки в сім'ї, а не ситуація в рідній країні, яка зазнає регулярних ударів військ РФ.

"Я обираю сім'ю. Я не обираю батьківщину - я обираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе та сім'ю", - заявила Галина російським журналістам.

Зірка &quot;Останнього москаля&quot; і &quot;Слуги народу&quot; виправдовується за мовчання про війну: &quot;обираю сім'ю, не батьківщину&quot;Зірка &quot;Останнього москаля&quot; і &quot;Слуги народу&quot; виправдовується за мовчання про війну: &quot;обираю сім'ю, не батьківщину&quot;

Галина Безрук (фото: instagram.com/galina_bezruk)

До речі, наприкінці березня цього року Безрук під час бесіди з українською актрисою Наталією Денисенко відмовилася коментувати російсько-українську війну та зазначила, що побоюється кримінального переслідування з боку влади РФ і не хоче сісти на 15 років.

Нагадаємо, що Безрук у 2015 році вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва, і через рік у подружжя народилася донька. Повінчалися вони в окупованому кримському Севастополі . Галина переїхала жити в РФ, проте заявила, що не збирається відмовлятися від українського громадянства.

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