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"Выбрасывайте хлам": Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину

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Суббота 12 ноября 2022 18:56
"Выбрасывайте хлам": Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину Анатолий Анатолич рассказал об актрисе, предавшей Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о звезде сериалов "Останній москаль" и "Будиночок на щастя" Галине Безрук. Он призвал отписаться в соцсетях от предательницы, оставшейся в России.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Как оказалось, Анатолич до сих пор следил за актрисой в соцсетях, несмотря на то, что она предала Украину. Однако он быстро исправился.

Ведущий рассказал, что с Галиной он знаком лично и познакомились они во время съемки одного из сезонов вокального шоу "Голос країни".

Анатолич призвал украинцев отписаться в соцсетях от предательницы, которая променяла родину на мужчину-россиянина.

"Мы с Галиной Безрук знакомы еще с "Голоса страны". Только что заметил, что я еще подписан на нее. Нах*я оно мне? Уже не подписан. Выбрасывайте хлам из своей жизни, даже виртуальной", - написал украинец.

&quot;Выбрасывайте хлам&quot;: Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала УкраинуАнатолий Анатолич рассказал о предательнице Галине Безруке (скрин)

Ранее Безрук оправдывалась за молчание о войне в Украине и заявляла, что выбирает семью не родину.

Также Анатолич рассказывал, какую сумму ему удалось собрать для украинских военных.

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Галина Безрук Анатолий Анатолич