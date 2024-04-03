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Не викидайте лотки з-під яєць. Вони допоможуть вам у саду та на шашликах

Для чого можуть стати в пригоді лотки від яєць (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Лотки від яєць накопичуються на кожній кухні після покупки цього продукту, але не поспішайте їх викидати.

Для чого вони вам згодяться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання PrzyślijPrzepis.

Для чого зберігати лотки від яєць

Ця упаковка, особливо зроблена з сірого картону і без будь-яких написів чи відбитків, зазвичай біологічно розкладається і тому екологічно нейтральна.

Піддони для яєць стануть у пригоді в саду зараз і стануть у нагоді незабаром, на початку сезону шашликів. 

Лотки для яєць як міні-горщики для розсади

Найбільш очевидним використанням лотків для яєць є міні-горщики для розсади. У них можна посіяти, наприклад, помідори на більш пізню розсаду. Такі контейнери зазвичай дорого коштують в магазинах.

Такі горщики ви теж можете поставити прямо в землю, на відміну від пластикових. Це ідеальне місце для пророщування рослин, яким спочатку не потрібно багато місця.

Як використовувати лотки для яєць під час шашлику?

Така упаковка, без зайвих прикрас (шарів фарби або пластику), також служить екологічно чистим розпалювачем для барбекю. Екологічно чисті розпалювачі можуть коштувати дуже дорого.

Розпалювання з переробленого картону, на відміну від хімічного розпалювання, насиченого легкозаймистими речовинами, не виділяє шкідливих випарів і неприємних запахів. Целюлоза любить вогонь і легко його захоплює, що дозволяє вугіллю або брикетам швидше нагріватися, а отже, і бенкетувати.

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