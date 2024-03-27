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Цей способ допоможе завжди різати цибулю без сліз

Середа 27 березня 2024 08:30
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Цей способ допоможе завжди різати цибулю без сліз Як порізати цибулю без сліз (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Незалежно від того, чи використовуєте ви червону чи білу цибулю, кожна з них має настільки інтенсивний, різкий запах, що на очах навертаються сльози, коли її нарізаєте.

Як порізати цибулю без сліз, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання PrzyślijPrzepis.

Чому від цибулі плачуть

Ферменти і сірка, що містяться в цибульному соку, змушують летючі сполуки потрапляти в повітря і змушують нас плакати при нарізанні цього овоча, незалежно від його сорту.

Як нарізати цибулю без сліз

Під час чищення та нарізання цибулі одним із найважливіших аксесуарів є дуже гострий ніж. Тупий, злегка іржавий інструмент - найстрашніше, що може статися при різанні. Сильний тиск на овоч замість плавного різання змушує цибулю виділяти сік, що містить сірку. Це подразнює очі і викликає сльозотечу, а іноді і подразнення носа. Це призводить до чхання та очищення носових пазух.

Найефективніший спосіб уникнути плачу при нарізанні цибулі - покласти овоч в морозилку приблизно на 10 хвилин - перед тим, як нарізати.

Завдяки цьому його структура почне змінюватися і леткі сполуки перестануть дратувати очі. Крім того, після тимчасової заморозки ви зможете швидше і ефективніше нарізати цибулю, а її шматочки не будуть тріскатися і розшаровуватися.

Охолодження в холодильнику може бути недостатнім, але короткий час у морозильній камері значно полегшить роботу.

Як правильно смажити цибулю?

Цибулю необхідно нашаткувати дрібними кубиками, причому шматочки повинні бути однакового розміру. Не кидайте цибулю на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії - вона тільки спалиться в одну мить. Найкраще покласти шматочки цибулі на середньо розігріту сковороду з достатньою кількістю жиру, щоб трохи покрити цибулю.

Якщо вам подобається маслянистий смак цибулі, а масло досить швидко підгорає на сковороді, для цього є одне рішення. Просто до вершкового масла додайте трохи соняшникової олії.

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