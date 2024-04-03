Не выбрасывайте лотки из-под яиц. Они помогут вам в саду и на шашлыках

Зачем хранить лотки от яиц

Эта упаковка, особенно сделанная из серого картона и без каких-либо надписей или отпечатков, обычно биологически разлагается и потому экологически нейтральна.

Поддоны для яиц пригодятся в саду сейчас и пригодятся вскоре, в начале сезона шашлыков.

Лотки для яиц как мини-горшки для рассады

Наиболее очевидным использованием лотков для яиц являются мини-горшки для рассады. В них можно посеять, например помидоры на более позднюю рассаду. Такие контейнеры обычно дорого стоят в магазинах.

Такие горшки вы тоже можете поставить прямо в землю, в отличие от пластиковых. Это идеальное место для проращивания растений, которым поначалу не нужно много места.

Как использовать лотки для яиц во время шашлыка?

Такая упаковка, без лишних украшений (слоев краски или пластика), также служит экологически чистым разжигателем для барбекю. Экологически чистые разжигатели могут стоить очень дорого.

Разжигание из переработанного картона, в отличие от химического разжигания, насыщенного легковоспламеняющимися веществами, не выделяет вредных испарений и неприятных запахов. Целлюлоза любит огонь и легко его захватывает, что позволяет углям или брикетам быстрее нагреваться, а следовательно, и пировать.