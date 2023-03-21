Не викидайте кулькові дезодоранти: ось як цікаво використати їх повторно

Як видалити кульку з дезодоранту

Щоб зняти кульку з дезодоранту, потрібен лише рулон скотчу. Потрібно відрізати стрічку так, щоб її ширина була менше ширини кульки. Також шматок стрічки повинен бути достатньої довжини, щоб обмотати м’яч.

До того ж переконайтеся, що кулька суха, щоб стрічка могла приклеїтися до нього.

Наклейте один кінець стрічки на кульку та тримайте її якомога ближче до м’яча. Потім скрутіть її пальцем так, щоб шматок стрічки обернувся навколо м’яча;

Коли інший кінець стрічки з’явиться на іншій стороні м’яча, з’єднайте обидва кінці та потягніть за стрічку та вийміть кульку.

Як повторно використати

Замість того, щоб поспішати викидати свій порожній дезодорант у смітник, його можна повторно використати.

Використайте для фарбування

Кулькові дезодоранти можна використовувати як валики для нанесення фарби. Для цього виконайте такі прості кроки:

Зніміть кульку дезодоранту;

Ретельно вимийте кульку і пляшку;

Наповніть порожній дезодорант акварельною фарбою, змішаною з водою.

Ви можете зняти етикетку на дезодоранті, щоб краще бачити колір кожного флакона.

Нанесіть сонцезахисний крем

Щоб легко та рівномірно наносити сонцезахисний крем, ви можете використовувати порожню місткість від дезодоранту. Для цього потрібно:

Зняти кульку на дезодоранті;

Ретельно все вимити;

Наповнити місткість сонцезахисним кремом;

Вставити м'яч назад.

Рідке мило

Пляшки з рідким милом, як правило великі, тому їх не скрізь можна взяти з собою. У такому випадку допоможе порожня пляшка від дезодоранту. Просто зніміть кульку та налийте рідке мило.