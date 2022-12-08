Лікар розповіла про шкоду антиперспірантів та чи варто ними користуватись

У сучасному суспільстві запах поту люди позбуваються за допомогою антиперспірантів. Вони запобігають появі неприємного запаху, але при цьому вони погано впливають на здоров'я.

Про це розповіла терапевт та сімейний лікар Ольга Чорна в Instagram .

Чому шкідливі антиперспіранти

За словами лікаря, застосування антиперспірантів дозволяє заблокувати діяльність потових залоз. Однак, бактерії, які живуть на шкірі і які потрапили в саму потову залозу не можуть вимитись і залишаються там.

Також може виникнути запалення в залозі, яке називається гідраденіт.

Зазвичай особливо влітку людина часто потіє, а нехтування гігієною часто є причиною розвитку цього захворювання. Виникає гідраденіт під пахвами.

До того ж часто виникненню цьому стану сприяє гоління, адже бактерії швидко проникають завдяки мікропорізам.

"В кого є схильність до частого виникнення цього захворювання - радять робити лазерну епіляцію або ботулінотерапію (при сильному потовиділенні), після якої потові залози не будуть функціонувати", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, при гідраденіті з'являються червоного кольору утворення, які можуть бути поодинокі або групами. Вони виступають над шкірою і можуть сильно набрякати разом зі шкірою і зливатись.

Користуватись антиперспірантами варто, але щоб попередити гідраденіт, важливо змивати його перед сном і обов'язково йти в душ перед нанесенням антиперспіранту.

Чим антиперспірант відрізняється від дезодоранту

Дезодоранти містять активні інгредієнти, які усувають запах. Також вони запобігають росту бактерій і навіть зменшують кількість бактерій, що виробляють запах.

Антиперспіранти створені для зменшення пітливості, але вони також ефективні як дезодоранти, оскільки пригнічують ріст бактерій завдяки зниженню рівня рН та зменшення вологості.

Більшість антиперспірантів тимчасово блокують потові залози на поверхні шкіри, щоб через них проходила менша кількість поту.

А дезодоранти націлені на усунення запаху поту. Вони містять спирт або інші високоефективні активні інгредієнти.