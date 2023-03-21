Не выбрасывайте шариковые дезодоранты: вот как интересно использовать их повторно

Как удалить шарик из дезодоранта

Чтобы снять шарик с дезодоранта, нужен только рулон скотча. Нужно отрезать ленту так, чтобы ее ширина была меньше ширины шарика. Также кусок ленты должен быть достаточной длины, чтобы обмотать мяч.

К тому же убедитесь, что шарик сухой, чтобы лента могла приклеиться к нему.

Наклейте один конец ленты на шарик и держите его поближе к мячу. Затем сверните ее пальцем так, чтобы кусок ленты обернулся вокруг мяча;

Когда другой конец ленты появится на другой стороне мяча, соедините оба конца и потяните за ленту и извлеките шарик.

Как повторно использовать

Вместо того, чтобы спешить выбрасывать свой пустой дезодорант в мусорку, его можно повторно использовать.

Используйте для окрашивания

Шариковые дезодоранты можно использовать в качестве валиков для нанесения краски. Для этого выполните следующие простые шаги:

Снимите шарик дезодоранта;

Тщательно вымойте шарик и бутылку;

Заполните пустой дезодорант акварельной краской, смешанной с водой.

Вы можете снять наклейку на дезодоранте, чтобы лучше видеть цвет каждого флакона.

Нанесите солнцезащитный крем

Чтобы легко и равномерно наносить солнцезащитный крем, можно использовать пустую емкость от дезодоранта. Для этого нужно:

Снять шарик на дезодоранте;

Тщательно все вымыть;

Наполнить емкость солнцезащитным кремом;

Вставить мяч назад.

Жидкое мыло

Бутылки с жидким мылом, как правило, большие, поэтому их не везде можно взять с собой. В таком случае поможет пустая бутылка от дезодоранта. Просто снимите шарик и налейте жидкое мыло.