Не викидайте фруктові обрізки: ось як приготувати з них смачний та ароматний чай

Що варто знати

Шеф-кухар Том Хант розповів, що не варто купувати трав'яний чай у магазині, а найкраще готувати його самому. Так можна створювати неповторні, авторські комбінації, не витрачаючи при цьому ні копійки.

"Я люблю готувати власний чай зі свіжих, сушених інгредієнтів із саду, суміші спецій і залишків фруктів", - розповів він.

За словами кухаря, він використовує дуже різні інгредієнти. Одним із ключових інгредієнтів є шкірки цитрусових. Вони можуть бути як свіжими, так і висушеними. Після висушування шкірки можуть зберігатися в банці до року.

Том Хант зазначив, що трав’яні чаї в пакетиках коштують недешево, але їх дуже просто приготувати самому з того, що є під рукою.

Фруктові шкірки наповнені ароматичними речовинами, тому ідеально підходять для приготування чаю.

Для того, щоб приготувати заспокійливий чай, шеф-кухар радить змішати насіння фенхелю з ромашкою, цедрою апельсина, мелісою і насінням кардамону.

"Мені дуже подобається, як усі різні інгредієнти плавають у чашці, але ви можете процідити чай, якщо хочете", - каже він.

В чому найкраще заварювати чай

Якщо ви не знаєте, в чому краще приготувати чай - використовуйте заварник. Для заварювання чаю підходить глиняний, порцеляновий або фаянсовий посуд.

Рецепт чаю від шефа

На порцію чаю знадобляться такі інгредієнти:

3-6 фруктових шкірок (сушених або свіжих)

1/4 чайної ложки сушених трав або 1 гілочку свіжих

1 щіпка спецій (кориця, гвоздика, ваніль)

Далі все залийте гарячою водою та дайте настоятися під кришкою 5 хвилин.

Також, якщо ви хочете більш насичений смак, поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння та залиште на 5 хвилин.