Чому не можна пити дуже гарячий чай та яка існує загроза для здоров'я

Чай - це напій, без якого багато хто не може уявити жодного дня: його п'ють на сніданок, обід та вечерю. Однак, варто знати декілька маловідомих фактів про напій, які допоможуть вберегти здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе ".

Гарячий чай шкодить здоров’ю

Існують дослідження, які вказують на зв’язок між регулярним споживанням напою й зменшенням ризиків діабету 2 типу, серцевих захворювань, інсульту та передчасної смерті.

Однак, часте споживання гарячого чаю (понад 60 °C) може підвищити ризики розвитку раку стравоходу та раку шлунка.

"Такі дані отримують на основі спостережень (обсерваційні дослідження). Для більш точних висновків потрібно більше контрольованих рандомізованих досліджень", - йдеться у повідомленні.

Чай містить кофеїн

Тільки в трав’яних чаях кофеїну переважно немає. Якщо порівнювати кількість кофеїну в різних видах чаю, то все буде залежати від купи факторів, як-от країни походження, типу листка, стилю приготування тощо.

Чайне листя містить орієнтовно 3.5% кофеїну. Кавові зерна - від 3.4 до 8% залежно від сорту.

Однак, для приготування кави потрібно використати більше зерен, якщо порівнювати з чайним листям. Тому, зазвичай, філіжанка кави містить більше кофеїну, ніж чашка чаю.

У якому чаю менше кофеїну

У зеленому чаї менше кофеїну, ніж у чорному. Однак, бувають і винятки. Багато чого залежить від способу приготування та кількості листя.

Наприклад, 100 грамів чорного чаю містить орієнтовно 21 мг кофеїну. Така ж кількість зеленого (при цьому різних його типів) - 9-20 мг.

Чай містить поліфеноли

Поліфеноли - це група хімічних речовин, які містяться в рослинах й надають чаю його особливого смаку. Поліфеноли можуть бути корисні для здоров’я. Вони також містяться в шоколаді, фруктах, овочах та інших продуктах.

Експерти кажуть, що більшість поліфенолів діють як антиоксиданти, тобто вони допомагають організму пом’якшити шкідливу дію деяких факторів навколишнього середовища.

Який чай найкращий для здоров’я

Цукор, вершки, молоко - все це негативно впливає на активність поліфенолів, якими чай так багатий. Варто частіше обирати саме натуральний чай без домішок - тоді можна отримати більше користі.