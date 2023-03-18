Не викидайте часникове лушпиння: ось як корисно використати його повторно

Часник корисний для рослин

Часникове лушпиння багате вітамінами С, К і Е, а також антиоксидантами.

З часникового лушпиння можна зробити природне і ефективне добриво, просто додавши його у свій домашній компост.

Не потрібно купувати дорогі хімікати, щоб захистити свій сад, все необхідне є на вашій кухні.

Захистіть троянди

Щоб захистити троянди від попелиці, знадобиться лише лушпиння часнику. Все, що вам потрібно зробити, це розкидати її навколо троянд.

Також можна зробити натуральний відвар, який буде мати протигрибкові властивості, які можуть допомогти в боротьбі з багатьма садовими хворобами. Для цього знадобиться 100 г лушпиння часнику, яке потрібно проварити в літрі води 30 хвилин.

Після цього настій залиште охолонути та процідіть. Далі рідиною можна обприскувати листя біля основи рослин.

Часникове лушпиння захистить моркву

Часник чудово захистить моркву від цвілі. Замість того, щоб витрачати дорогоцінні зубчики часнику, можна взяти лушпиння, стебла, коріння та суцвіття, щоб захистити плоди.

Якщо ви зберігаєте моркву або інші овочі в будинку, можна убезпечити їх за допомогою лушпиння. Просто посипте овочі сухим лушпинням. Це захистить їх від гниття і продовжить термін зберігання.