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Только опытные огородники знают, зачем добавлять луковую шелуху в ящик с рассадой

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Пятница 21 января 2022 19:00
Только опытные огородники знают, зачем добавлять луковую шелуху в ящик с рассадой Фото: Зачем добавлять луковую шелуху в ящик с рассадой (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Скоро наступит дачно-огородный сезон, к которому опытные любители этого дела готовятся заранее. В частности, запасаются луковой шелухой, которая поможет летом-осенью получить богатый урожай.

Об этом пишут Belnovosti.

Для того чтобы рассада быстрее всходила, росла, и давала в итоге богатый урожай, многие используют удобрения для почвы. Но не все хотят травить себе и семью "химией", то есть покупными удобрениями.

Некоторые дачники уверены, что в промышленных "подкормках" могут содержаться опасные химические вещества, что окажет негативное влияние на качество выращиваемых овощей, ягод, зелени.

Наиболее эффективным и безопасным средством для удобрения является простая луковая шелуха. Опытные огородники знают, что этот продукт способен стать источником массы питательных веществ, необходимых для роста молодых растений.

К тому же, шелуха обладает антибактериальным эффектом, препятствуя активности патогенных микроорганизмов.

Сколько нужно шелухи добавлять в грунт?

Шелуху нужно добавлять в грунт достаточно много: лучшим считается соотношение 1 к 2. Поэтому на килограмм почвы следует брать половину килограмма луковой шелухи.

Начинайте запасаться шелухой уже сейчас и летом-осенью будете удивлены вашему урожаю.

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