UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вік - це лише число". 104-річна жінка мирно померла після того, як здійснила свою заповітну мрію

Фото: Дороті Хофнер стрибнула з парашутом у 104 роки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

104-річна жінка померла за кілька днів після того, як здійснила свою мрію. 1 жовтня вона зробила стрибок з парашутом у тандемі, внаслідок чого її незабаром занесуть до Книги рекордів Гіннеса як найстаршу людину, яка коли-небудь стрибала з літака.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Mirror.

Історія 104-річної жінки

104-річна Дороті Хофнер із Чикаго стрибнула з парашутом, бо дуже хотіла цього. Через кілька днів вона була знайдена мертвою у своєму будинку. Жінка померла мирно уві сні.

Медсестра, яка знала стареньку, сказала, що жінка мала дивовижну енергію і зберігала гострий розум до кінця своїх днів.

Дороті стрибнула з парашутом у тандемі (Скріншот)

"Вона була невтомна і продовжувала жити і радіти. Вона не була з тих, хто подрімає вдень або не з'явиться на якомусь заході, вечері чи чимось ще. Вона була активна і весела", - згадує медсестра про Дороті.

1 жовтня Хоффнер зробила стрибок з парашутом у тандемі, який міг би внести її до Книги рекордів як найстарішу парашутистку у світі. Вона вистрибнула з літака з висоти 4 100 метрів у Skydive Chicago у Оттаві, штат Іллінойс.

"Вік - це лише число", - сказала Хоффнер тріумфуючому натовпу відразу після приземлення.

Це був не перший її стрибок із літака, вперше вона стрибнула у 100 років.

За словами медсестри, вона зараз працює над документами, щоб гарантувати, що Книга рекордів Гіннеса посмертно занесе Хоффнер як найстарішу парашутистку у світі. Але процес займе якийсь час.

Поточний рекорд було встановлено у травні 2022 року 103-річною Ліннею Інгегард Ларссон зі Швеції.

Читайте також, хто ще увійшов до Книги Рекордів Гіннеса 2024 року.

До речі, 12-річна українка опинилася у Книзі рекордів Гіннеса.

Читайте РБК-Україна в Google News
книга рекордов Гиннеса