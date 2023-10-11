"Возраст - это всего лишь число". 104-летняя женщина мирно умерла после того, как исполнила свою заветную мечту

История 104-летней женщины

104-летняя Дороти Хофнер из Чикаго прыгнула с парашютом, так как очень хотела этого. Через несколько дней она была найдена мертвой в своем доме. Жещина скончалась мирно во сне.

Медсестра, которая знала старушку, сказала, что женщина обладала удивительной энергией и сохраняла острый ум до конца своих дней.

Дороти прыгнула с парашютом в тандеме (Скриншот)

"Она была неутомима и продолжала жить и радоваться. Она не была из тех, кто вздремнет днем ​​или не появится на каком-либо мероприятии, ужине или чем-то еще. Она была активная и веселая", - вспоминает медсестра о Дороти.

1 октября Хоффнер совершила прыжок с парашютом в тандеме, который мог бы внести ее в Книгу рекордов как старейшую парашютистку в мире. Она выпрыгнула из самолета с высоты 4 100 метров в Skydive Chicago в Оттаве, штат Иллинойс.

"Возраст - это всего лишь число", - сказала Хоффнер ликующей толпе сразу после приземления.

Это был не первый ее прыжок с самолета, первый раз она прыгнула в 100 лет.

По словам медсестры, она работает над документами, чтобы гарантировать, что Книга рекордов Гиннеса посмертно занесет Хоффнер как старейшего парашютиста в мире. Но процесс займет какое-то время.



Текущий рекорд был установлен в мае 2022 года 103-летней Линней Ингегард Ларссон из Швеции.