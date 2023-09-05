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Виходять у всіх! Тримайте найкращий рецепт квашених помідорів за 3 дні

Фото: Рецепт квашених помідорів (tipichnyjkulinar.com)
Автор: Styler

Квашені помідори на відміну від маринованих - дуже корисні. Приготувати їх вам не важко, адже зараз в Україні розпал цих овочів.

Рецептом "маминих" квашених помідорів поділилися у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".

Як приготувати квашені помідори?

Візьміть трилітрову банку і покладіть у неї таку кількість помідорів, що у ній поміститься. Дуже важливо на дно банки покласти листя хрону, парасольки кропу, листя смородини, кілька зубків часнику, також можна й листочки базиліка.

Помідори краще брати тверді, бажано сорт сливки, але це обов'язково.

Приготуйте розсіл з урахуванням трилітрову банку: 1,5 л холодної води 105 г солі 1 ст. л. цукру.

Залийте ваші помідори розсолом і нагору також можна покласти зелень. Залишіть у теплому та темному місці на три дні, закривши кришкою. Потім можна прибрати в холодильник і закрити кришкою.

Для довідки

У солоних помідорах міститься багато лікопіну - потужного антиоксиданту. Помірне вживання цього продукту знижує ризик розвитку патологій підшлункової та передміхурової залоз, серця та кровоносних судин. Томати багаті на фосфор, калій, йод, залізо та інші мінерали.

 

Читайте також про помилки в консервуванні, через які ви викинете мариновані або квашені огірки.

Раніше ми писали, як приготувати хрумкі квашені огірки за старовинним рецептом, які довго стоятимуть.

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