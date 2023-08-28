Помилки в консервуванні, через які ви викинете мариновані чи квашені огірки
Традиція квашення та консервування огірків в крові кожного українця. Цим ми займаємося щоліта, присвячуючи консервуванню вечори чи навіть вихідні. Але іноді банки здуваються, стріляють, а розсіл мутнішає.
Як уникнути такої неприємності - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Помилки в стерилізації банок і кришок
І квашені, і консервовані огірки добре стоятимуть, якщо ви:
- вимиєте банки і кришки з миючим засобом і добре сполоснете водою
- простерилізуєте банки (на пару, в духовці, мікрохвильовці)
- простерилізуєте кришки (їх найчастіше проварюють)
Якщо цього не робити, консервація може бути зіпсованою через потрапляння патогенних бактерій чи грибків.
Навіть якщо ви додатково стерилізуєте банки вже з огірками, проварюючи у великій ємності, банки й кришки треба обов'язково знезаражувати попередньо.
Неправильна вода
Для огірків треба використовувати бутильовану або очищену спеціальними фільтрами воду. Солити чи маринувати огірки водою з-під крана не рекомендується.
Банки може й не позриває, але на смак консервації неправильна вода вплинути здатна.
Несправний ключ чи старі кришки
Якщо ви користуєтеся класичними одноразовими кришками, важливо, щоб вони були новими, а ключ справним.
Річ у тім, що резинка на таких кришках з часом розсихається, що призводить до нещільного прилягання. Несправний ключ може так само стати причиною розгерметизації банок.
Щоб перестрахуватися, завжди перевертайте банки догори дном після того, як "запакуєте" їх. В такому положенні їх варто тримати до повного остигання.
Ви не замочуєте огірки перед консервацією
Щоб овочі були пружними, їм треба дати постояти у холодній воді 4-8 годин. Тоді вони вийдуть хрумкими.
Таку процедуру можна пропустити, якщо огірки щойно з городу. Але якщо ви купили їх на ринку / в магазині, замочувати - обов'язково. Інакше овочі не будуть достатньо пружними.
Не той сорт чи розмір
Для консервування використовують молоді огірки з чорними голочками. Гладенькі огірки - салатний сорт, який не підійде для таких цілей.
Перерослі овочі, покручені або ж гіркі так само не беріть для заквашування чи маринування.
Білий наліт на квашених огірках: їсти чи викинути?
Такий наліт виникає через помутніння розсолу. При правильному приготуванні огірків це безпечно для здоров'я, адже є результатом діяльності бактерій молочної кислоти.
Небезпечний білий наліт, що виник через шкідливу плісняву. Запліснявілі овочі визначають не тільки по нальоту, але й за іншими ознаками:
- неприємним запахом
- м'якістю плодів
Варто пам'ятати, що молочна кислота утворюється лише при квашенні огірків. При маринуванні (коли додається оцет і цукор) розсіл має бути прозорим. Якщо ж він помутнів, таку консервацію їсти не можна.
Як запобігти шкідливому помутнінню:
- Перед початком консервування добре вимийте всі складники
- Обирайте цілі банки, ретельно їх промийте й простерилізуйте
- Кришки треба теж брати якісні і стерилізувати їх
- Користуйтесь справним ключем для закручування банок
- Дотримуйтесь рецепту під час приготування консервації і прокип'ятіть розсіл двічі
Раніше ми писали, як приготувати хрумкі квашені огірки за старовинним рецептом, які довго стоятимуть.
Також читайте про правила консервування огірків від Євгена Клопотенка.